Son Dakika Haberleri: Kaza Görüntüleri Kameralarda

Kaza Görüntüleri Kameralarda

6 dakika önce

Kütahya'da, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar kameralara böyle yansıdı.

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Kütahya'da, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar kameralara böyle yansıdı.

Kütahya genellikle aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar kameralara böyle yansıdı. Kazalar, kentin farklı noktalarına yerleştirilen mobese kameraları tarafından görüntülendi. Mobeselere yansıyan kazaların en çok aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiği dikkatlerden kaçmıyor. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:11 Kaynak: İHA

Kütahya, 3. Sayfa
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