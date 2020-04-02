Kaza görüntüleri ortaya çıktı; sürücü olmadığını savunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kaza görüntüleri ortaya çıktı; sürücü olmadığını savunan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Kaza görüntüleri ortaya çıktı; sürücü olmadığını savunan şüpheli tutuklandıOSMANİYE'de, ışık ihlali sonucu meydana gelen, 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza görüntüleri ortaya çıktı; sürücü olmadığını savunan şüpheli tutuklandı

OSMANİYE'de, ışık ihlali sonucu meydana gelen, 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada yaralanıp, tedavi sonrası gözaltına alınan C.K., ışık ihlali yapılan otomobili kendisinin kullanmadığını öne sürdü. Adliyeye sevk edilen C.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, 23 Mart günü saat 23.30 sıralarında, Güney çevre yolu Dereobası köyü köprülü kavşağında meydana geldi. Karacalar Köprüsü yönünden Musa Şahin Bulvarı'na giden ve sürücüsü bilinmeyen 06 KIY 05 plakalı otomobil, ışık ihlali sonucu çevre yoluna çıkmak isteyen Orhan Korkmaz'ın kullandığı 80 ED 566 plakalı hafif ticari araca çarptı. Savrulan araçlar hurdaya dönerken, ihbar üzerine kaza yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, hafif ticari araçtaki sürücü Orhan Korkmaz ve yanındaki Mustafa Ok ile otomobilde bulunan Mehmet Han Çınkır yaşamını yitirdi. Yaralılar Y.G., M.G. ve C.K. ise kaldırıldığı hastanede tedavi edildi.

YARALI HALDE POLİSTEN KAÇMIŞ

C.K.'nin, kaza sonrası yaralı halde kaçıp, polis ekiplerince ara sokaklarda yakalanarak, hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Polise verdiği ifadede, kaza sırasında 06 KIY 05 plakalı otomobilde olduğunu; ancak kendisinin kullanmadığını öne süren C.K., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen C.K., çıkarıldığı Osmaniye 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce 'taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan tutuklandı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anının, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobil sürücüsünün, ışıklı kavşağa geldiğinde, kendisi için yanan kırmızı ışıkta geçtiği ve 5502 Sokak'ta yeşil ışıkta geçen sürücüsünün, çevre yoluna çıkmak istediği hafif ticari araca hızla çarptığı görüldü.

Kaza görüntüleri ortaya çıktı; sürücü olmadığını savunan şüpheli tutuklandı

Osmaniye, 23 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 02:41 Kaynak: DHA

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