Son Dakika Haberleri: Kaza ile Ateş Alan Tüfek, 20 Yaşındaki Genci Canından Etti

Kaza ile Ateş Alan Tüfek, 20 Yaşındaki Genci Canından Etti

25 dakika önce

Kastamonu'da 20 yaşındaki genç, kazara tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza ile Ateş Alan Tüfek, 20 Yaşındaki Genci Canından Etti, System.String[]
Kastamonu'da 20 yaşındaki genç, kazara tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da merkeze bağlı İnceboğaz köyünde ikamet eden 20 yaşındaki Cihan Karakethüdaoğlu, arkadaşlarıyla birlikte atış yapmak için ormanlık alana gitti. Burada yaklaşık 30 metre ileriye koydukları hedefe atış yaptıktan sonra av tüfeğini kılıfına koymak isterken silahın kazara ateş alması sonucu kurşun Cihan Karakethüdaoğlu'na isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Karakethüdaoğlu, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Karakethüdaoğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cihan Karakethüdaoğlu'nun cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı. Buradan alınan naaşı, Oğul köyüne getirilerek, kılınan cenaze namazı sonrasında aile kabristanlığına defnedildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:46 Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa
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