Son Dakika Haberleri: Kaza ile patlayan tüfek ölüme neden oldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kaza ile patlayan tüfek ölüme neden oldu

17 dakika önce

Sivas'ta bir kişi, mezrada sohbet ettiği kişilerden birinin tüfeğinin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza ile patlayan tüfek ölüme neden oldu, System.String[]
Sivas'ta bir kişi, mezrada sohbet ettiği kişilerden birinin tüfeğinin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz gün Suşehri ilçesi Tatar köyü Güllüce mezrasında meydana geldi. Görgü şahitlerinin ifadesine göre, mezrada karşılaşan S.Y. (43) ve Lütfü Güleç (58) ile A.K.(41) sohbet ederken S.Y. omzundaki tüfeği namlusu havaya bakacak şekilde yere koydu. Tüfek kendiliğinden patlayınca, patlayan fişekteki bulgur taneleri Lütfü Güleç'in yüzünden A.K.'nin ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmasına neden oldu. Kan kaybeden Güleç, ambulans helikopterle Sivas'a ulaştırılmak isterken havada hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan S.Y., adli kontrol şartıylaserbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS
Suşehri, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:15 Kaynak: İHA
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