Kaza ile patlayan tüfek ölüme neden oldu
17 dakika önce
Sivas'ta bir kişi, mezrada sohbet ettiği kişilerden birinin tüfeğinin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.
Sivas Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:15 Kaynak: İHA
'ta bir kişi, mezrada sohbet ettiği kişilerden birinin tüfeğinin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz gün Suşehri
ilçesi Tatar
köyü Güllüce
mezrasında meydana geldi. Görgü şahitlerinin ifadesine göre, mezrada karşılaşan S.Y. (43) ve Lütfü Güleç (58) ile A.K.(41) sohbet ederken S.Y. omzundaki tüfeği namlusu havaya bakacak şekilde yere koydu. Tüfek kendiliğinden patlayınca, patlayan fişekteki bulgur taneleri Lütfü Güleç'in yüzünden A.K.'nin ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmasına neden oldu. Kan kaybeden Güleç, ambulans helikopterle Sivas'a ulaştırılmak isterken havada hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan S.Y., adli kontrol şartıylaserbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS
Arkadaşlık isteğini reddeden kadını bıçaklayıp, intihara kalkıştı Kamyonun altına giren otomobilde bulunan iki kişi, yaralı olarak kurtarıldı Asansörde sıkışan yaşlı adam feci şekilde hayatını kaybetti! 6 yıl önce belinde unutulan neşter ucunu mıknatısla buldu!