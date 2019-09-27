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Kaza kavşağına sinyalizasyon sistemi

29 dakika önce

Isparta'nın önemli kavşaklarından birisi olan ve gerek Gölcük, gerekse Burdur istikametinde yer alan eski Merko Kavşağında trafik sinyalizasyon çalışması tamamlanarak hizmete sunuldu.

Kaza kavşağına sinyalizasyon sistemi, System.String[]

Isparta'nın önemli kavşaklarından birisi olan ve gerek Gölcük, gerekse Burdur istikametinde yer alan eski Merko Kavşağında trafik sinyalizasyon çalışması tamamlanarak hizmete sunuldu.


Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda Isparta Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla, kavşakta trafik kazalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.


Köse: "Bu kavşağımızda trafik kazaları meydana geliyordu"


Eski Merko Kavşağında gerçekleştirilen sinyalizasyon çalışmalarından dolayı Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür eden Muzaffer Türkeş Mahallesi Muhtarı İlker Köse "Yıllardır mahallemizin sorunu olan eski Merko Kavşağı sinyalizasyonu Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'in duyarlılığı sayesinde çözüme kavuştu. Çalışmalar kısa bir süre içerisinde tamamlandı. Bu kavşağımızda trafik kazaları meydana geliyordu. Başkanımıza mahalle sakinlerim ve şahsım adına teşekkür ederim" dedi.


Aydoğdu: "Kazaları önlemek adına çalışmalarımız devam edecek"


Kavşaklardaki sinyalizasyon düzenlemelerinin devam ettiğini söyleyen Isparta Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü İsmail Cemil Aydoğdu da, Merko Kavşağında trafik kazalarının meydana geldiğini, İl Trafik Komisyonu kararı ve Başkan Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda kavşakta sinyalizasyon çalışmalarını yaptıklarını söyledi. Aydoğdu, "Başkanımızın talimatlarıyla kavşakta çalışmalarımızı tamamladık. Bu kavşağımızın bulunduğu cadde oldukça yoğun, Gölcük yoluna ve eski Burdur yoluna bağlı. Kazaları önlemek adına burada olduğu gibi diğer cadde ve kavşaklarda da çalışmalarımız devam edecek" şeklinde konuştu. - ISPARTA

Isparta, Burdur, Gölcük, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 08:24 Kaynak: İHA
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