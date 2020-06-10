Kaza kurbanı çift son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika

Kaza kurbanı çift son yolculuklarına uğurlandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, önceki gün sabah aldıkları otomobil ile gezintiye çıktıkları akşam tırın altında kalarak hayatını kaybeden çift, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, önceki gün sabah aldıkları otomobil ile gezintiye çıktıkları akşam tırın altında kalarak hayatını kaybeden çift, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Alınan bilgiye göre, 2 çocuk sahibi Çağrı-Gizem Cesur çifti dün sabah, biriktirdikleri 107 bin lira ile yatırım amaçlı ikinci el otomobil satın aldı. Çift, akşam Yumurtalık'tan Ceyhan'a dönmek için yola çıktı. Çağrı Cesur (32) yönetimindeki 59 AAV 341 plakalı otomobil, Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu bağlantı kavşağından ana yola çıkan Rauf K.'nın kullandığı 77 AZ 636 plakalı tırın altına girdi.

Tırın altında sıkışan çift, uzun süren çaba sonunda çıkartıldı. Sağlık ekipleri çiftin öldüğünü belirledi. Tır sürücüsü Rauf K. gözaltına alınırken, çiftin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından çiftin cenazeleri, Ceyhan ilçesine götürüldü.

Çağrı-Gizem Cesur çifti, Ceyhan Yeni Asri Mezarlığında yakınlarının gözyaşları arasında defnedildi. - ADANA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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