Kaza kurbanı damat Galatasaray formasıyla son yolculuğa uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kaza kurbanı damat Galatasaray formasıyla son yolculuğa uğurlandı - Son Dakika

Kaza kurbanı damat Galatasaray formasıyla son yolculuğa uğurlandı

6 saat önce

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Mehmet Fatih Taşıran'ın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Kaza kurbanı damat Galatasaray formasıyla son yolculuğa uğurlandı, System.String[]

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Mehmet Fatih Taşıran'ın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Galatasaray tutkunu olan talihsiz adamın cenazesi, sarı kırmızı formayla son yolculuğa uğurlandı.


Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Mehmet Fatih Taşıran hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı. Antalya'da yaşayan Taşıran'ın ölüm haberini alan yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.


Bilgisayar sektöründe çalışan Taşıran'ın, kayınvalidesinin vefatı nedeniyle evliliğini ertelediği, daha sonra dünya evine girdiği öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren Mehmet Fatih Taşıran ile yaralan Gizem Yiğit Taşıran'ın 8 ay önce düğünlerinin olduğu öğrenildi.


Galatasaray tutkunu olan talihsiz adamın cenazesi, sarı kırmızı formayla son yolculuğa uğurlandı. Taşıran'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Kaş Yüzbaşı Hasan Fehmi Sokullu Mezarlığında toprağa verildi. - ANTALYA

Mehmet Fatih, Galatasaray, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:37 Kaynak: İHA
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