Son dakika haberleri! Kaza kurbanı fenomen tostçu gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika

Kaza kurbanı fenomen tostçu gözyaşlarıyla toprağa verildi

"Tostçu Mahmut" olarak bilinen Anıl Kurt ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

ADANA - İstanbul'dan dönüşte Niğde'nin Ulukışla ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden "Tostçu Mahmut" olarak bilinen Anıl Kurt ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Adana'da, "Tostçu Mahmut" adıyla bilinen "Acı atıyorum ağabey" sözüyle sosyal medyada tanınan Anıl Kurt (27), kullandığı minibüsle yaptığı kazada yaşamını yitirdi. Kurt'un, kazadan önce, minibüsün 206 kilometreye çıkan hız göstergesini sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı. Kaza, saat 02.30 sıralarında, Ulukışla-Adana yolunda meydana geldi. 'Ütü tostu' hazırlarken "Acı atıyorum ağabey?" sözleriyle sosyal medyada tanınan ve tostunu 'Adana tostu' olarak tescil ettiren Anıl Kurt İstanbul Beşiktaş'taki açılışına hazırlandığı şubeden dönüşe geçti. Kurt'un kullandığı 01 EMC 88 plakalı minibüs, iddiaya göre, 15 Eylül günü hatalı sollama nedeniyle karşı yönden gelen M.Y. yönetimindeki 31 AAG 12 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kurt'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Tır sürücüsü M.Y. yara almazken, Kurt'un cansız bedeni, otopsi için morga konuldu. Kurt'un cenazesi bugün memleketi Adana'ya getirilerek hastane morguna konuldu. Kurt'un sabah saatlerinde hastane morgundan alınan cenazesi iş yerinin önüne getirildi. Burada Kurt'un annesi Selma ve babası Mahmut Kurt gözyaşlarına boğuldu. Anne Kurt'un "Seni böyle mi karşılayacaktın, memleketine böyle mi dönecektin" diyerek ağlaması herkesin yüreğini yaktı.

Anıl Kurt'un kız kardeşleri de fenalık geçirdi. Kurt'un cenazesi daha sonra Küçük Oba Mezarlığına getirildi. Burada cenazeme namazı kılındığı sırada baba Mahmut Kurt gözyaşlarına boğuldu. Cenaze namazının ardından Kurt, ailesi ve sevenlerinin omuzlarında götürülerek toprağa verildi.