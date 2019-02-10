Son Dakika Haberleri: Kaza Kurbanı Futbolcuyu Binler Uğurladı

Kaza Kurbanı Futbolcuyu Binler Uğurladı

1 saat önce

Kayseri Süper Amatör Ligi takımlarından Esen Makine Belsinspor'da oynayan, ülkücü camianın da sevilen simalarından olan ve geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Cuma Uluçay'ı, son yolculuğuna binlerce seveni uğurladı.

Kaza Kurbanı Futbolcuyu Binler Uğurladı, System.String[]
Kayseri Süper Amatör Ligi takımlarından Esen Makine Belsinspor'da oynayan, ülkücü camianın da sevilen simalarından olan ve geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Cuma Uluçay'ı, son yolculuğuna binlerce seveni uğurladı. Uluçay'ın takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

1987 doğumlu Kayseri amatör futbol camiasında son derece sevilen bir isim olan Cuma Uluçay Nevşehir-Kayseri karayolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Uluçay'ın Talas ilçesi Kepez Mahallesi'ndeki cenaze törenine AK Parti milletvekili İsmail Emrah Karayel, MHP Kayseri milletvekili Baki Ersoy, İYİ Parti milletvekili Dursun Ataş, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye eski Başkanı Rifat Yıldırım, MHP İl Başkanı Serkan Tok, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak, Cumhur ittifakı Pınarbaşı adayı Memduh Uzunluoğlu, Uluçay'ın ailesi, takım arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uluçay'ın naaşı camiden mezarlığa kadar omuzlarda taşındı. Binlerce vatandaşın katıldığı cenaze töreninde Uluçay, Kepez Mahalle Mezarlığı'na defnedilirken, Uluçay'ın takım arkadaşları da gözyaşlarına boğuldu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:04 Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa
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