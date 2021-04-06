Kaza kurbanı genç Beyza gözyaşlarıyla toprağa verildi - Son Dakika

Kaza kurbanı genç Beyza gözyaşlarıyla toprağa verildi

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Beyza Uzun gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Gönen'in Gündoğan Mahallesi'nde meydana gelen kazada motosikletiyle yol alırken gübre yüklü kamyonetin altında kalarak can veren Beyza Uzun (18), sevenlerinin ve ailesinin gözyaşları içinde toprağa verildi. Uzun, Malkoç Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alındıktan sonra Gönen Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Uzun'un cenazesine Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, Belediye Başkanı İbrahim Palaz ve Milli Eğitim Müdürü Metin Erkay, ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.