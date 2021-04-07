Son dakika! Kaza kurbanı Simay'ın babası: "Çocuğumun hakkını arayacağım" - Son Dakika

Son dakika! Kaza kurbanı Simay'ın babası: "Çocuğumun hakkını arayacağım"

07.04.2021 17:07

Son dakika haberine göre Kaza kurbanı Simay'ın babası: "Çocuğumun hakkını arayacağım" İzmir'de kazada hayatını kaybeden Simay, gözyaşlarıyla defnedildi İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Simay Karadumanlı, son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı.

Kaza kurbanı Simay'ın babası: "Çocuğumun hakkını arayacağım"

İzmir'de kazada hayatını kaybeden Simay, gözyaşlarıyla defnedildi

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Simay Karadumanlı, son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı. Simay'ın babası Oktay Karadumanlı ise kazaya ihmalkarlık olduğunu söyleyerek, "Çocuğumun hakkını arayacağım" dedi.

Olay 6 Nisan günü saat 16.30 sıralarında Dumlupınar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre depremde ağır hasar gören bir binanın yıkımı sebebiyle trafik tek şeride düşürüldü. Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Simay Karadumanlı'ya Ö.A. idaresindeki Osmangazi - Işıkkent hattında çalışan yolcu minibüsü çarptı. Dolmuşun altında kalan genç kadını görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralandığı belirlenen Karadumanlı, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Simay Karadumanlı'ya çarpan ve gözaltına alınan minibüs şoförünün, emniyette verdiği ifadede Karadumanlı'nın bir anda yola çıktığını söylediği öğrenildi.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde Radyo ve Televizyon Bölümü'nden mezun olduğu belirtilen Simay Karadumanlı'nın bir dönem İzmir'de bulunan bir yerel medya kuruluşunda staj yaptığı öğrenildi. Reji asistanı olarak görev yapan Karadumanlı'nın vefatı, arkadaşları tarafından hem de çevresindekiler tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Karaduman'ın dün akşam saatlerinde Çanakkale'ye diplomasını almak için yola çıkacağı öğrenildi.

Gözyaşları sel oldu

Simay Karadumanlı'nın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Cenazeyi defnetmek için Yeni Hacılarkırı Mezarlığına gelen Karadumanlı'nın ailesi ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Simay'ın babası Oktay Karadumanlı ve annesi Ziynet Onur Sakgün'ün ayakta durmakta zorluk çektiği görülürken Simay Karadumanlı'nın akrabaları ve arkadaşları yasa boğuldu. Talihsiz genç kadının cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

"Çocuğumun hakkını arayacağım, bırakmayacağım"

Kızını toprağa veren acılı baba Oktay Karadumanlı, kazada ihmaller olduğunu öne sürerek, ihmali bulunan herkesten davacı olacağını dile getirdi. Baba Karadumanlı, "Depremden dolayı yıkılan bina sebebiyle gidiş yönü kapatılmış; ters yönden gelen araba çarpıyor. Çocuk orada benim gelişimi bekliyor. Ters yönden gelen minibüs görmüyor ve araba ona çarpıyor. Bir de çocuğun üstünden geçip gidiyor. Yani kendine ait olmayan bir yoldan geçiyor. Onun için ben yıkım ekibinden, herkesten davacıyım. Çocuğumun hakkını arayacağım, bırakmayacağım. Yıkım ekibi yolu kapatmış, hiç bir işaret levhası yok, koruma levhası yok. Bizim geliş yönümüzden, tek yönden giriyor, duruyor, yolcu alıyor, çocuğun üstünden geçiyor. Çocuğumun kulağından, burnundan kanlar geliyordu. Beyin kanamasından gitmiş kızım" diye konuştu.

"Can çekişirken yanındaydım kızımın"

Kızının son anlarına tanık olduğunu gözyaşlarıyla anlatan Baba Karadumanlı, "Ben de oradan geçiyordum, kazayı gördüm ama kızım olduğunu görmedim. 50 metre sonra telefon çaldı. Gittim yanına can çekişiyor. Can çekişirken yanındaydım kızımın. Lütfen yetkililer benimle görüşsün. Bu ihmalkarlığın önüne geçilmesi gerekiyor. Ben buraya gelirken de yine benzin almak için Manavkuyu'dan caddeye çıkayım dedim. Arabayla beraber yıkıntının içine girdim. Bir tane uyarı yok, bir tane levha yok. Bu ne biçim iştir. Ben çocuğumun hakkını arayacağım" dedi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son dakika! Kaza kurbanı Simay'ın babası: Çocuğumun hakkını arayacağım
Son dakika! Kaza kurbanı Simay'ın babası: Çocuğumun hakkını arayacağım
Son dakika! Kaza kurbanı Simay'ın babası: Çocuğumun hakkını arayacağım
Son dakika! Kaza kurbanı Simay'ın babası: Çocuğumun hakkını arayacağım
Son dakika! Kaza kurbanı Simay'ın babası: Çocuğumun hakkını arayacağım
Son dakika! Kaza kurbanı Simay'ın babası: Çocuğumun hakkını arayacağım
Son dakika! Kaza kurbanı Simay'ın babası: Çocuğumun hakkını arayacağım

Otomobil, Minibüs, İzmir, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Kaza kurbanı Simay'ın babası: 'Çocuğumun hakkını arayacağım' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

LPG otogaz fiyatlarına 10 kuruş indirim yapıldı LPG otogaz fiyatlarına 10 kuruş indirim yapıldı 'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz 'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz Ay-Yıldızlı takımımız, FIFA Dünya Sıralaması'nda yükselişe geçti Ay-Yıldızlı takımımız, FIFA Dünya Sıralaması'nda yükselişe geçti Meteoroloji'den Marmara'ya uyarı: Perşembeden itibaren sıcaklıklar 10 derece düşecek Meteoroloji'den Marmara'ya uyarı: Perşembeden itibaren sıcaklıklar 10 derece düşecek Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek Aylardır kayıp olan adamın parçalanmış cansız bedeni foseptik çukurunda bulundu Aylardır kayıp olan adamın parçalanmış cansız bedeni foseptik çukurunda bulundu Emniyet'ten Emniyet'ten "para desteli video" ile ilgili açıklama: Şahıs gözaltına alındı, yakın koruma olduğu iddiaları asılsız İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı
Şampiyonluk yolundaki Beşiktaş, kritik Alanya virajında! Cenk Tosun ilk 11'de Şampiyonluk yolundaki Beşiktaş, kritik Alanya virajında! Cenk Tosun ilk 11'de         
18:07
Konya'da uçağın düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı Konya'da uçağın düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı         
18:03
AK Partili vekil Belgin Uygur kürsüde fenalaştı, Genel Kurul'a ara verildi AK Partili vekil Belgin Uygur kürsüde fenalaştı, Genel Kurul'a ara verildi         
17:34
Alman basınından yerli otomobile övgü! Tesla, Volkswagen gibi rakiplere meydan okuyacak Alman basınından yerli otomobile övgü! Tesla, Volkswagen gibi rakiplere meydan okuyacak         
16:33
Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti         
15:47
G.Saray Başkanı'ndan F.Bahçe'ye olay gönderme: G.Saray Başkanı'ndan F.Bahçe'ye olay gönderme: "Tarihten uzak iki tane tıfıl yönetici, kazanınca hemen sustu!"         
15:37
Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu         
14:37
Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış         
14:17
Hem şifa deposu hem mahallenin geçim kaynağı! Kilosunu 20 TL'den satıyorlar Hem şifa deposu hem mahallenin geçim kaynağı! Kilosunu 20 TL'den satıyorlar         
13:45
Site bahçesine giren 2 metrelik yılan büyük korku yarattı Site bahçesine giren 2 metrelik yılan büyük korku yarattı         
11:55
Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını istismar eden şüpheliden iğrenç savunma: Onunla evleneceğim Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını istismar eden şüpheliden iğrenç savunma: Onunla evleneceğim         
11:02
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti         
10:29
Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek         
10:27
Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı         
09:26
Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü         
09:09
40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! 40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! "Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz"         
09:07
Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaşarak hayalinin gerçek olduğunu duyurdu Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaşarak hayalinin gerçek olduğunu duyurdu         
21:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2021 18:13:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Kaza kurbanı Simay'ın babası: "Çocuğumun hakkını arayacağım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei