Kaza Kurbanı Uzman Çavuş ve Ailesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden uzman çavuş Murtaza Kılçık, babası, eşi ve çocukları Adana'nın Kozan ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden uzman çavuş Murtaza Kılçık, babası, eşi ve çocukları Adana'nın Kozan ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.



Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş Murtaza Kılçık, babası Mehmet Kılçık (67), eşi Naile Kılçık (36), çocukları Emin Can Kılçık (14) ve Mert Kılçık'ın (8) cenazeleri ilk olarak ilçe merkezinde bulunan Karacaoğlan Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Burada kazada hayatını kaybeden 5 kişilik aile için helallik alınırken, uzman çavuşun annesi Ayşe Kılçık, kardeşleri İbrahim Kılçık, Ali Kılçık ve Hatice Özbolat gözyaşı döktü. Kazada hayatını kaybeden ailenin yakınları güçlükle ayakta durabildi.



Cenazeler daha sonra ilçeye bağlı Çamlarca Mahallesi Sağnaklı Mezarlığına defnedilmek üzere getirildi. Cuma namazı sonrası kazada hayatını kaybeden Murtaza Kılçık, babası Mehmet Kılçık, eşi Naile Kılçık, çocukları Emin Can Kılçık ve Mert Kılçık için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı sonrası aile için herkesten helallik alındı.



Cenaze namazı sonrası 5 kişilik Kılçık ailesi gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandılar.



Karnelerini alamadılar



Öte yandan, kazada hayatını kaybeden uzman çavuş Murtaza Kılçık'ın evlatları Emin Can Kılçık (14) ve Mert Kılçık (8) bugün başlayan yarıyıl tatili nedeniyle karnelerini alamadan defnedildi.



Kazada hayatını kaybeden Murtaza Kılçık'ın babası ile ilçede aynı evde ikamet ettikleri öğrenildi. - ADANA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

