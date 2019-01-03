Son Dakika Haberleri: Kaza Kurşunuyla Hayatını Kaybeden Asker Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kaza Kurşunuyla Hayatını Kaybeden Asker Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

KİLİS'te hatıra fotoğrafı çektirirken ateş alan silahından çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden asker, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza Kurşunuyla Hayatını Kaybeden Asker Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
KİLİS'te hatıra fotoğrafı çektirirken ateş alan silahından çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden asker, son yolculuğuna uğurlandı.

Darmık Hudut Karakolu'nda dün hatıra fotoğrafı çektirirken ateş alan silahından çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden piyade er Can Yılmaz için 15 Temmuz Şehitler Camii'nde cenaze töreni düzenlendi Kılınan ikindi namazına müteakip düzenlenen törende baba Yusuf Yılmaz ile aile üyeleri taziyeleri kabul etti. Törene, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Tören sırasında baba Yusuf Yılmaz'ın ayakta durmakta zorluk çektiği gözlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Yusuf Yılmaz'ın naaşı omuzlara alınarak cenaze arabasına konuldu, ardından Sancaktepe Samandıra Mezarlığı'na defnedildi. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:02 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih Terim; Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'la Görüşecek Tarihi Eserleri Binanın Giriş Katına Saklayan Kaçakçılar, Yakayı Ele Verdi

Oyuncu Hande Erçel, Kanser Tedavisi Gören Annesine Kök Hücre Donörü Olacak Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un Galatasaray Kariyeri Sona Erdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 18:21:41. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaza Kurşunuyla Hayatını Kaybeden Asker Son Yolculuğuna Uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]