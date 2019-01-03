Kaza Kurşunuyla Hayatını Kaybeden Asker Son Yolculuğuna Uğurlandı
1 saat önce
KİLİS'te hatıra fotoğrafı çektirirken ateş alan silahından çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden asker, son yolculuğuna uğurlandı.
KİLİS'te hatıra fotoğrafı çektirirken ateş alan silahından çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden asker, son yolculuğuna uğurlandı.
Darmık Hudut Karakolu'nda dün hatıra fotoğrafı çektirirken ateş alan silahından çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden piyade er Can Yılmaz için 15 Temmuz Şehitler Camii'nde cenaze töreni düzenlendi Kılınan ikindi namazına müteakip düzenlenen törende baba Yusuf Yılmaz ile aile üyeleri taziyeleri kabul etti. Törene, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Tören sırasında baba Yusuf Yılmaz'ın ayakta durmakta zorluk çektiği gözlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Yusuf Yılmaz'ın naaşı omuzlara alınarak cenaze arabasına konuldu, ardından Sancaktepe Samandıra Mezarlığı'na defnedildi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:12 Kaynak: DHA
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