Olay, 6 Eylül 'de Aksaray Metro İstasyonu önünde yaşandı. Görev yaptıkları çevik kuvvet aracında ekip arkadaşının silahından çıkan kurşunla başından yaralanan polis memuru Kenan Baş, olay sonrası hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Polis memuru, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi. Polis memuru Kenan Baş'ın cenazesi, Küçükçekmece Gasilhanesi'nde gerçekleştirilen törenin ardından memleketi Samsun'un Ayvacık ilçesine gönderildi.

Kaynak: DHA

Kenan Baş, Samsun, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kaza kurşunuyla hayatını kaybeden polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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