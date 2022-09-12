Kaza kurşunuyla hayatını kaybeden polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kaza kurşunuyla hayatını kaybeden polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı

12.09.2022 15:31
Kaza kurşunuyla hayatını kaybeden polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL'da görev sırasında ekip arkadaşının tabancasının kazara ateş almasıyla ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Kenan Baş'ın (22) cenazesi, memleketi Samsun'un Ayvacık ilçesinde toprağa verildi.

İSTANBUL'da görev sırasında ekip arkadaşının tabancasının kazara ateş almasıyla ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Kenan Baş'ın (22) cenazesi, memleketi Samsun'un Ayvacık ilçesinde toprağa verildi.

Olay, 6 Eylül'de Aksaray Metro İstasyonu önünde yaşandı. Görev yaptıkları çevik kuvvet aracında ekip arkadaşının silahından çıkan kurşunla başından yaralanan polis memuru Kenan Baş, olay sonrası hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Polis memuru, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi. Polis memuru Kenan Baş'ın cenazesi, Küçükçekmece Gasilhanesi'nde gerçekleştirilen törenin ardından memleketi Samsun'un Ayvacık ilçesine gönderildi.

TÖRENE YOĞUN KATILIMCenazesi Ayvacık'ta annesi Ferdane, babası Harun, kardeşi Gülbahar Baş tarafından karşılananKenan Baş için Çökekli Mahallesi'nde tören düzenlendi. Cenaze töreninde taziyeleri annesi, babası ve yakınları kabul etti. Törene, Baş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Kenan Baş'ın cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.


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İstanbul'da silahın kazayla patlaması sonucu vefat eden polis, son yolculuğuna uğurlandı İstanbul'da silahın kazayla patlaması sonucu vefat eden polis, son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: DHA

Kenan Baş, Samsun, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaza kurşunuyla hayatını kaybeden polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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