Kaza kurşunuyla ölen Astsubay Güven göz yaşları arasında toprağa verildi - Son Dakika

Kaza kurşunuyla ölen Astsubay Güven göz yaşları arasında toprağa verildi

Balıkesir'de kaza kurşunuyla ölen yedek Astsubay, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesinde göz yaşları arasında toprağa verildi.

Balıkesir'de kaza kurşunuyla ölen yedek Astsubay, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesinde göz yaşları arasında toprağa verildi.

Van Gölü'nde 2 göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika: Türkiye'de 4 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 1154 yeni vaka tespit edildi
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşanan silahlı kavga olayında açılan ateş, lokantada oturan Tarsuslu Yedek Astsubay Arif Ozan Güven'e denk geldi. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Astsubay Güven için memleketinde tören düzenlendi.

Astsubay Güven'in annesi İlknur, babası Sinan, kardeşleri Umut ile Kübra naaşa sarılıp gözyaşları döktü. Yakınları tarafından ayakta zor duran aileyi Kaymakam Kadir Sertel Otcu teselli etti.

Astsubay Güven'in cenaze namazını kıldıran imam, Güven için helallik istedi.

3 çocuklu ailenin ortanca çocuğu olan Güven, öğle namazını müteakip Şehir Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Emniyet Müdürü Ercan Erbir, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Şükrü Uzundağ, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Boyacıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Esirgemez ve vatandaşlar katıldı.

Olay, 2 Temmuz 2002 akşam 21.00 sıralarında Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşanan silahlı kavga olayında rastgele açılan ateş, Yedek Astsubay Arif Ozan Güven'e bir kokoreççi işyerinde yemek yerken denk geldi. Göğsünde yaralanan Yedek Astsubay Güven, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır.

(Ersoy Yalçın/İHA)

Balıkesir, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 14:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaza kurşunuyla ölen Astsubay Güven göz yaşları arasında toprağa verildi - Son Dakika

Son Dakika

15:28 Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu 15:25 Denizlispor Başkanı Ali Çetin, maç sonunda sahaya su şişesi fırlattı 13:40 Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın 13:29 Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu 12:55 İspanya'da Zoom toplantısında çıplak görüntülenen belediye meclis üyesi istifa etti 12:37 Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor 11:53 En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar 11:37 Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor 11:23 Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 10:53 Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler 09:47 Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi 09:19 30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı 09:14 Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu 23:14 ABD polisi, cinsel istismara uğrayan genç kadının ihbarını göçmen olduğu için ciddiye almadı
Son Dakika: Türkiye'de 4 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 1154 yeni vaka tespit edildi
20:53
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
20:43
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
20:21
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
20:11
Baskılar sonuç verdi! Kadıköy'de ilk gol geldi
20:00
Cezaevinden izinli çıkan hükümlü boşanma aşamasındaki karısını öldürdü
19:37
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
18:50
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
18:12
Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
17:30
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
15:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 21:34:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaza kurşunuyla ölen Astsubay Güven göz yaşları arasında toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]