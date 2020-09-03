Kaza kurşunuyla ölüme 5 yıl 6 ay hapis - Son Dakika

ANTALYA'da, birlikte ava gittiği Yusuf Can'ı (26), elindeki tüfeği almaya çalıştığı sırada kazara vurarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Murat Erdoğan(40) 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay anında yanlarında bulunan kardeşi Gazi Erdoğan (37) ise beraat etti.

Olay, geçen yıl 29 Ekim gecesi, saat 23.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi'nde meydana geldi. Bir elektrikçide çalışan Yusuf Can, Gazi Erdoğan ve ağabeyi Murat Erdoğan, avlanmak için Hisarcandır Mahallesi'ne gitti. İkisi kardeş 3 kişi, gece yarısı evlerine dönmek için Gazi Erdoğan'ın kullandığı 34 U 4448 plakalı araçla yola çıktı. İddiaya göre Yusuf Can,