Son Dakika Haberleri: Kaza Kurşunuyla Şehit Düşen Asker Memleketine Uğurlandı

Kaza Kurşunuyla Şehit Düşen Asker Memleketine Uğurlandı

1 saat önce

Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlar sırasında kaza kurşunuyla şehit düşen askerin naaşı memleketine uğurlandı.

Kaza Kurşunuyla Şehit Düşen Asker Memleketine Uğurlandı, System.String[]
Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlar sırasında kaza kurşunuyla şehit düşen askerin naaşı memleketine uğurlandı.

Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda meydana gelen silah kazası neticesinde yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen, hemen hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit düşen Ülgen'in naaşı, Van'dan uçakla İstanbul'a uğurlandı. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:51 Kaynak: İHA

Irak, 3. Sayfa
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