Kaza Kurşunuyla Şehit Düşen Asker Memleketine Uğurlandı
1 saat önce
Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlar sırasında kaza kurşunuyla şehit düşen askerin naaşı memleketine uğurlandı.
Irak
'ın kuzeyinde devam eden operasyonlar sırasında kaza kurşunuyla şehit düşen askerin naaşı memleketine uğurlandı.
Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda meydana gelen silah kazası neticesinde yaralanan Piyade
Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen, hemen hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit düşen Ülgen'in naaşı, Van
'dan uçakla İstanbul
'a uğurlandı. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:51 Kaynak: İHA
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