Kaza kurşunuyla yaşamını yitiren uzman çavuş memleketine uğurlandı - Son Dakika

Kaza kurşunuyla yaşamını yitiren uzman çavuş memleketine uğurlandı

AFYONKARAHİSAR'da tabancasının kazara ateş alması sonucu yaşamını yitiren Uzman Çavuş Mustafa Albayrak'ın (25) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Tokat'a gönderildi.

AFYONKARAHİSAR'da tabancasının kazara ateş alması sonucu yaşamını yitiren Uzman Çavuş Mustafa Albayrak'ın (25) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Tokat'a gönderildi. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Mustafa Albayrak, dün mesai sonrası soyunma kabininde kıyafetlerini değiştirirken beylik tabancası kazara ateş aldı. Silahtan çıkan merminin isabet ettiği Albayrak yaşamını yitirdi. Mustafa Albayrak için bugün Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgu önünde tören düzenlendi. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre düzenlenen törene, Albayrak'ın yakınlarının yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre düzenlenen törene, Albayrak'ın yakınlarının yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve silah arkadaşları katıldı. Törenin ardından Uzman Çavuş Mustafa Albayrak'ın cenazesi memleketi Tokat'a gönderildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı

Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi

Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı

Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti

46'lık modelin karantina çılgınlığı! İç çamaşırlı halde saç boyattı

Hadise, Gigi Hadid'in makyajsız görüntüsüne yapılan yorumlara hem İngilizce hem Türkçe tepki gösterdi

Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi

Şarkıcı Merve Özbey "Çocuk yapın da görelim" diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim veriyor?

Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı

Sevişme sahneleri başlarına iş açtı! Yetişkin film sitelerine düştüler

Yeşilçam'ın Sultan'ı 15 yaşındaki haliyle hayran bıraktı

Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme

Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastasına sosyal medyada eleştiri yağdı

Ayşenur Arslan, 19 Mayıs'ta TRT'nin yaptığı hatayı eleştirirken kendisi de yanlış söyledi

Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi