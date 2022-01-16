Adapazarı ilçesinde 31 yaşındaki Cem Sarı, bir iş merkezinin çatısından yere düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Sarı'nın hayatını kaybettiği belirledi.
Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemeler sonrasında gencin cansız bedeni adli tıp kurumuna kaldırıldı. Sarı'nın kesin ölümü ise yapılan incelemeler sonrasında netlik kazanacak.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Kaza mı, intihar mı? İş merkezinin çatısından düşen genç hayatını kaybetti - Son Dakika