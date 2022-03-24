Kaza mı, suikast mi? Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor! - Son Dakika

Sözcü'de yer alan habere göre; Kahramanmaraş'ın Göksun İlçesindeki helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili sır perdesi 13 yıl sonra aralanıyor.

SAVCILAR FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLDİ

15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrasında soruşturmaya bakan savcılar FETÖ'den ihraç edildi. Delillerin toplanması yerine FETÖ lideri Fetullah Gülen'in talimatıyla soruşturmaya gizem katıp sulandırmaya çalıştığı iddia edilen FETÖ'cü savcıların bazı tanıkları yönlendirdikleri belirtildi. İfadelerine başvurulan, aralarında asker ve polislerin de bulunduğu kişiler, tanık sıfatıyla verdikleri beyanda, helikoptere dış müdahalede bulunulduğunu, hatta roketli saldırıya uğradığını gördüklerini söyledikleri dosyaya girdi.

Ancak bu tanıklar sonraki tarihlerde ifadelerinden vazgeçip "Biz öyle bir şey demedik" dedi. 17 kişi hakkında Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesinde, "Yalan tanıklık, suç uydurma, silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından dava açıldı.

SORUŞTURMAYI SULANDIRDILAR

İhraç edilen FETÖ'cü savcıların 7 kişiyi gizli tanık yaparak ifadelerini aldıkları ancak ifadelerin dosyadaki delillerle hiçbir şekilde örtüşmediği de tespit edildi. Yine FETÖ elebaşı Gülen'in talimatlarıyla soruşturmaya bakan savcıların da yönlendirmesiyle dosyaya ihbar mektubu gönderildiği ve bu mektupta helikoptere önceden çipli bir manyetik telefon gizlendiği ve helikopterin elektronik aksamlarının etkisiz hale getirilerek düşürüldüğü, Yazıcıoğlu'nun yanındaki bilgi ve belgelerin çalındığı iddialarıyla soruşturmanın sağlıklı yürütülmesinin önüne geçtikleri kaydedildi.

4 SAVCI, 9 KİŞİLİK BİLİRKİŞİ HEYETİ

Sır perdesi halen aralanamayan kazanın, tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için 4 savcı görevlendirdi. Ayrıca teknik üniversitelerde görevli 9 kişiden oluşturulan karma bilirkişi heyeti de kaza kırımıyla ilgili nihai bir rapor hazırlamak üzere görevlendirildi. Dosyanın bir örneği de bilirkişi kuruluna teslim edildi.