Son Dakika Haberleri: Kaza nedeniyle avrasya tüneli araç geçişine kapatıldı
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Kaza nedeniyle avrasya tüneli araç geçişine kapatıldı

1 saat önce

Anadolu yönünde meydana gelen kaza nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Kaza nedeniyle avrasya tüneli araç geçişine kapatıldı, System.String[]

AVRASYA Tüneli Avrupa- Anadolu yönünde meydana gelen kaza nedeniyle trafiğe kapatıldı. Tünelden araç geçişine izin verilmiyor. Kazaya itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:19 Kaynak: DHA
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Kaza nedeniyle avrasya tüneli araç girişine kapatıldı (1)
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