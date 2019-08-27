Kaza nedeniyle avrasya tüneli araç geçişine kapatıldı
1 saat önce
Anadolu yönünde meydana gelen kaza nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:19 Kaynak: DHA
AVRASYA Tüneli Avrupa- Anadolu yönünde meydana gelen kaza nedeniyle trafiğe kapatıldı. Tünelden araç geçişine izin verilmiyor. Kazaya itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
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