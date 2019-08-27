Kaza nedeniyle avrasya tüneli araç geçişine kapatıldı

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Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Sezai Temelli'den "erken seçim" açıklaması: Kayyımlar buna işaret

Sezai Temelli, Gül ve Davutoğlu'nun kayyum tepkisiyle ilgili ilk kez konuştu: Kıymetli