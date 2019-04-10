Kaza Öldüğü Sanılan Kadını Kocasının Öldürdüğü Ortaya Çıktı
1 saat önce
Osmaniye'de aracın kanala düşmesi sonucu öldüğü sanılan kadının, kocası tarafından kendisini aldattığı iddiasıyla boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.
Osmaniye'de aracın kanala düşmesi sonucu öldüğü sanılan kadının, kocası tarafından kendisini aldattığı iddiasıyla boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:28 Kaynak: İHA
Osmaniye merkeze bağlı Orhaniye köyünde geçtiğimiz Aralık ayında Adem Balaban'ın kullandığı araç direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu sulama kanalına düşmüştü. Kazada sürücü Adem Balaban ile eşi Cennet Çetin Balaban ve kızları Melek Seda Balaban yaralanmıştı. Durumu ağır olarak hastaneye kaldırılan Cennet Çetin Balaban tüm çabalara rağmen kurtarılamamıştı. Kazadan bir hafta sonra yaralama olayına karışan Adem Balaban polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İki olayında bağlantılı olduğunu düşünen ekipler Balaban'ı çapraz sorguya aldı. Sorguda Adem Balaban, boğularak can verdiği sanılan Cennet Çetin Balabanı, arkadaşı M.G. ile yasak aşk yaşadığı iddiası ile boğarak öldürdüğünü itiraf etti.
Cinayeti itiraf etti
Osmaniye'de eşinin ölümünden bir hafta sonra bir yaralama olayına karıştığı belirlenen Adem Balaban, 3 gün önce polis tarafından gözaltına alındı. Cennet Çetin Balaban'ın ölümüyle ilgili olacağını düşünen ekipler Adem Balaban'ı çapraz sorguya aldı. Sorguda Balaban, eşini kendisinin öldürdüğü itiraf etti, ancak iki olay arasında bağ bulunmadığını söyledi.
Adem Balaban, eşinin kendisini M.G. ile aldattığını öğrendiğini, gezinti sırasında da otomobilin direksiyonunu bilerek sulama kanalına kırdığını ifade etti. Araç su kanalına girince eşini saçından tutup çekerek 30 santimetre derinliğindeki suda boğarak öldürdüğünü kaydetti. Adem Balaban, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE
Çalışanını Döverek Öldüren Vicdansız Patron Yakalandı
Kaza Anında Kamyonette Bulunan Bebek Yola Fırladı
Nevşehir'de Oğlunu Öldüren Baba Tutuklandı
Özel Ekip Çalışma Başlattı! Ankara'daki Köpek Katliamında Yeni Gözaltılar