Kaza riski yüksek olan 70 noktaya trafik levhaları konulup, afişler asıldı
1 saat önce
Ulaşımda 43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de, sürücülerin dikkatli seyretmeleri için kaza riski yüksek olan 70 noktaya ışıklı trafik levhalar konulup, afişler asıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:28 Kaynak: İHA
Ulaşımda 43 ilin geçiş noktası Kırıkkale
'de, sürücülerin dikkatli seyretmeleri için kaza riski yüksek olan 70 noktaya ışıklı trafik levhalar konulup, afişler asıldı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürülüğü ile Karayolları ekipleri tarafından Kurban Bayramı
öncesinde yaşanan araç yoğunluğunda trafik kazalarının önüne geçmek ve sürücülerin daha dikkatli seyretmeleri için tedbirler alınıyor.
Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki "kilit kavşak" olarak adlandırılan bölgedeki kaza riski yüksek olan 70 noktaya güneş enerjili ışklı trafik levhaları konulup, afişler asıldı. - KIRIKKALE
Havalimanı otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 8 yaralı İstanbul Havalimanı'ndan yolcu taşıyan otobüs elektrik diğerine çarptı: 1 ölü, 8 yaralı Edirneli besici, kurbanlık satışlarını mobilden yapıyor CHP'den "bayram ikramiyesi" açıklaması: Bin lira yıldan yıla eridi