Son Dakika Haberleri: Kaza Şehidi Polis Memuru Çelik, Son Yolculuğuna Uğurlandı-Aktuel

Kaza Şehidi Polis Memuru Çelik, Son Yolculuğuna Uğurlandı-Aktuel

40 dakika önce

Kaza şehidi polis memuru Çelik, son yolculuğuna uğurlandı-Aktuel(Tür: Ankara)

Kaza şehidi polis memuru Çelik, son yolculuğuna uğurlandı-Aktuel

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 03:06 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın Müjdesini Verdiği Tanzim Satış İçin Çadırlar Kurulmaya Başlandı 2 Çocuk Annesi Kadından 3 Gündür Haber Alınamıyor

Önceki Seçimde Kahve Dağıtan AK Parti, 31 Mart İçin Çay Dağıtacak CHP'nin Tartışmalı Adayı Mehmet Fatih Bucak, Aday Tanıtım Toplantısında Sahneye Çıkmadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 15:46:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaza Şehidi Polis Memuru Çelik, Son Yolculuğuna Uğurlandı-Aktuel
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]