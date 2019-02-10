Kaza Şehidi Polis Memuru Çelik, Son Yolculuğuna Uğurlandı-Aktuel
40 dakika önce
Kaza şehidi polis memuru Çelik, son yolculuğuna uğurlandı-Aktuel(Tür: Ankara)
Kaza şehidi polis memuru Çelik, son yolculuğuna uğurlandı-Aktuel
(Tür: Ankara)
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 03:06 Kaynak: DHA
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