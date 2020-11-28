Kaza şehidi polis memuru, son yolculuğuna uğurlanıyor (2) - Son Dakika

Kaza şehidi polis memuru, son yolculuğuna uğurlanıyor (2)
28.11.2020 17:21
ANNESİNİN YANINA DEFNEDİLDİMERSİN'in Tarsus ilçesinde polis midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Ömer Faruk Tekağaç'ın (31) cenazesi, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ndeki törenin ardından memleketi Anamur ilçesine getirildi.
ANNESİNİN YANINA DEFNEDİLDİ
MERSİN'in Tarsus ilçesinde polis midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Ömer Faruk Tekağaç'ın (31) cenazesi, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ndeki törenin ardından memleketi Anamur ilçesine getirildi. Şehit polis, ilçeye bağlı Karadere köyünde kılınan cenaze namazının ardından, vasiyeti üzerine 3 yıl önce vefat eden annesinin yanına defnedildi.
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