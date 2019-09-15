Kaza şehidi uzman çavuş toprağa verildi

Iğdır'da 6 Haziran 2018'de devriye görevindeyken aydınlatma direğinin kablolarının askeri araca takılması sonucu meydana gelen kazada yaralanan ve tedavisi Adana'da süren Piyade Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu (27) tedavi gördüğü hastanede dün gece yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu'na memleketi Adana'da cenaze töreni düzenlendi. Sabancı Merkez Cami'de gerçekleşen cenaze törenine Adana Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ailesi, şehidin cenazesi tören alanına gelirken gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit annesi Hülya Hatipoğlu, dakikalarca gözyaşı dökerken cenazeye katılan kadın komutan şehit annesinin yanından bir an olsun ayrılmayarak tesellide bulundu. Eşi Cennet Hatipoğlu ise törene kucağında 8 aylık çocukları Yiğit Remzi Hatipoğlu'yla geldi. Eşinin arkasından dakikalarca gözyaşı döken Cennet Hatipoğlu, oğlu Yiğit Remzi'ye sarılarak ağladı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Remzi Hatipoğlu'nun cenazesi yapılan törenden sonra Adana Buruk Mezarlığı Şehitliği'ne defnedildi.

Görüntü Dökümü

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Şehit cenazesi'nin gelişi

Şehit annesi'nin ağlaması

Şehit babası'nın görüntüsü

Şehit eşinin ve çocuğunun görüntüsü

Helallik alınması

Cenaza namazından genel ve detay görüntüler

Haber: Can ÇELİK-Kamera: Övülcan AKSOY/ADANA,

