Son Dakika Haberleri: Kaza sohbeti
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Kaza sohbeti

3 dakika önce

Samsun'da iki motosikletli kuryenin sipariş götürdükleri sırada trafikte sohbet etmeleri nedeniyle yaptıkları kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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Samsun'da iki motosikletli kuryenin sipariş götürdükleri sırada trafikte sohbet etmeleri nedeniyle yaptıkları kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.


Kaza, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı Samsun Valiliği önünde 15 Ağustos'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağ şeritte ilerleyen ve sipariş götürdüğü öğrenilen Bayram K. idaresindeki 55 APL 84 plakalı motosikletli kurye ile Osman A.'nın kullandığı 55 ARB 81 plakalı motosikletli kurye seyir halindeyken birbirleriyle yakınlaşıp sohbet etmeye başladı. Bu sırada kontrollerini kaybeden iki motosikletli kurye birbirlerine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen 55 ARB 81 plakalı motosikletteki Osman A. yolda sürüklenerek yaralandı.


KGYS'ye yansıdı


Kaza anı ise kent güvenlik yönetim sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Görüntülerde sağ şeritte ilerleyen iki motosikletli birbirine yakınlaşıp sohbet ettikleri sırada kontrolünü kaybeden bir motosikletin yere savrulması görülüyor. - SAMSUN

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:37 Kaynak: İHA
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