Kaza sonrası araçtan çıkarılan kadının yüzüne sürülen kolonya başına iş açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Kaza sonrası araçtan çıkarılan kadının yüzüne sürülen kolonya başına iş açtı

23.12.2022 16:08

Antalya Manavgat'ta çocuğunu okuldan almaya giden anne otomobiliyle kaza yaptı. Kazadan yara almadan kurtulan ve sonrası yapılan kontrolde 1.90 promil alkollü çıkan kadın neye uğradığını şaşırdı. Alkol almadığını ve kaza sonrası vatandaşların kolonya ve su getirip yüzüne sürdüklerini söyleyen kadın sürücünün doktor raporuyla alkol almadığı ortaya çıktı.

Manavgat ilçesinde Merve Şahin, otomobili ile seyir halindeyken Zeynep Akın idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ARAÇTAN ÇIKARIP KOLONYA İLE SAKİNLEŞTİRDİLER

Sürücülerden Zeynep Akın, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılarak yol kenarına oturtuldu. Burada vatandaşlar Akın'a su ve kolonya ile sakinleştirmeye çalışırken, araçta sıkışan ve şoka giren diğer sürücü Merve Şahin ise itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak hastaneye sevk edildi.

Kaza sonra araçtan çıkartılıp yüzüne sürülen kolonya başına iş açtı

1.90 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKINCA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Alkol kontrolü yapılan kadın sürücülerden Zeynep Akın, 1,90 promil alkollü çıktı. 1.90 promil alkollü çıkan Akın neye uğradığını şaşırdı. Alkol almadığını, çocuğunu okuldan almaya gittiğini ifade eden Akın, vatandaşlar tarafından elini ve yüzünün kolonya ile yıkandığını ve bunun neden olabileceğini söyledi. Polis ekipleri Akın'a doktor raporunun ardından itirazda bulunabileceğini belirtti.

Kaza sonra araçtan çıkartılıp yüzüne sürülen kolonya başına iş açtı

"ALKOL KESİNLİKLE KULLANMIYORUM"

Alkol almadığını ve çocuğunu okuldan almaya gittiğini belirten Zeynep Akın, "Şaşkına döndüm. Alkol kesinlikle kullanmıyorum. Bu iş nasıl olur. Kaza sonrası bana yardımcı olmak için kolonya getirip elimi ve yüzümü yıkadılar. Sanırım bundan dolayı böyle bir olay yaşandı" dedi.

Kaza sonra araçtan çıkartılıp yüzüne sürülen kolonya başına iş açtı

MAHKEMEYE GİDİP DAVA AÇTI

Öte yandan, Akın'ın hastaneye giderek kan verip alkol kontrolü yaptırdığı, alkolsüz raporunu aldıktan sonra mahkemeye giderek dava açtığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Alanya'da uçuruma devrilen kamyonetteki bir kişi öldü Alanya'da uçuruma devrilen kamyonetteki bir kişi öldü Manisa FK, Pendikspor hazırlıklarını tamamladı Manisa FK, Pendikspor hazırlıklarını tamamladı Antalya'da çıkan yangın hasara yol açtı Antalya'da çıkan yangın hasara yol açtı

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaza sonrası araçtan çıkarılan kadının yüzüne sürülen kolonya başına iş açtı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:08 Fransızlar hamleyi yaptı! Dünya Kupası'ndaki tarihi final tekrar mı edilecek?
15:42 Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yapan yolcu uçağının tekeri patladı! 148 yolcu ile 6 kişilik uçuş ekibi tahliye edildi
15:41 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'de gerçekleşen kutlamalarda herkesin içinde göğüslerini açan yaşlı kadın, ağızları açık bıraktı
15:29 Samsun'da boş arazideki ahşap kutudan erkek cesedi çıktı: 1 kişi gözaltında
15:26 TSK'ya yönelik iftiraları nedeniyle tutuklanan Şebnem Korur Fincancı'nın duruşması ertelendi
15:21 Türkiye'nin esrarengiz köyünde tek başına yaşayan kadın konuştu: Gidin buradan gece geliyorlar
15:05 Klopp, Sacha Boey'i gözüne kestirdi! Liverpool, Galatasaray'ın genç yıldızı için kesenin ağzını açtı
14:58 Kanserli yengesinin 300 bin liralık tedavi parasını yiyen Ezel Bayraktar, borcunu ödemek için ayakkabı mağazasında işe girdi
14:49 Usta sanatçı Pakize Suda toprağa verildi
14:12 Milli Eğitim Bakanı Özer: Türkiye'de okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda ücretsiz olarak yemek vereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2022 16:25:07. #1.11#
SON DAKİKA: Kaza sonrası araçtan çıkarılan kadının yüzüne sürülen kolonya başına iş açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement