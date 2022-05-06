KAZA SONRASI 2 KİŞİYE PALAYLA SALDIRIP ATEŞ AÇAN SÜRÜCÜ, ALKOLLÜ OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ - Son Dakika
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KAZA SONRASI 2 KİŞİYE PALAYLA SALDIRIP ATEŞ AÇAN SÜRÜCÜ, ALKOLLÜ OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

06.05.2022 15:15

BURSA'da iki otomobilin karıştığı hasarlı kaza sonrası kendisini uyaran 2 kişiye palayla saldırıp tabancayla ateş ederek ağır yaralayan Hakan Kurt (36), adliyeye sevk edildi.

BURSA'da iki otomobilin karıştığı hasarlı kaza sonrası kendisini uyaran 2 kişiye palayla saldırıp tabancayla ateş ederek ağır yaralayan Hakan Kurt (36), adliyeye sevk edildi. Kurt, ilk ifadesinde, olay sırasında alkollü olduğunu söyledi.

Olay, dün İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Harman Sokak'ta meydana geldi. Hakan Kurt (36) yönetimindeki 43 RK 702 plakalı otomobil, Samet Turan (37) yönetimindeki 16 KNH 10 plakalı otomobile çarptı. Hasarlı kazanın ardından sürücüler tartıştı. Tartışmayı duyup evlerinden sokağa çıkan Mustafa Yüncü (40) ve Yusuf Mutlu (39), bağıran sürücü Hakan Kurt'a tepki gösterdi. Hakan Kurt, kendisini bağırmaması için uyaran Yüncü ve Mutlu'ya önce otomobilindeki palayla saldırdı, ardından belindeki tabancayı çıkarıp ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Yüncü ve Mutlu, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.

Olay sonrası yakalanıp gözaltına alınan Hakan Kurt'un, ifadesinde, "Kazanın ardından, kazayla alakası olmayan 2 kişiyle tartıştım. Alkollüydüm. Tartışma büyüdü. Arbede sırasında ateş ettim" dediği belirtildi. Kurt, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KAZA SONRASI 2 KİŞİYE PALAYLA SALDIRIP ATEŞ AÇAN SÜRÜCÜ, ALKOLLÜ OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ
KAZA SONRASI 2 KİŞİYE PALAYLA SALDIRIP ATEŞ AÇAN SÜRÜCÜ, ALKOLLÜ OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ
KAZA SONRASI 2 KİŞİYE PALAYLA SALDIRIP ATEŞ AÇAN SÜRÜCÜ, ALKOLLÜ OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ
KAZA SONRASI 2 KİŞİYE PALAYLA SALDIRIP ATEŞ AÇAN SÜRÜCÜ, ALKOLLÜ OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

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Otomobil, İnegöl, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAZA SONRASI 2 KİŞİYE PALAYLA SALDIRIP ATEŞ AÇAN SÜRÜCÜ, ALKOLLÜ OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAZA SONRASI 2 KİŞİYE PALAYLA SALDIRIP ATEŞ AÇAN SÜRÜCÜ, ALKOLLÜ OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ - Son Dakika
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