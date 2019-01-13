Son Dakika Haberleri: Kaza Sonrası Alev Alan Otomobilin Sürücüsü Kaçtı

Kaza Sonrası Alev Alan Otomobilin Sürücüsü Kaçtı

34 dakika önce

SAMSUN'da refüjdeki ağaca çarpıp alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Kaza Sonrası Alev Alan Otomobilin Sürücüsü Kaçtı, System.String[]
SAMSUN'da refüjdeki ağaca çarpıp alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü ise kaçtı.

Canik ilçesi Çevre Yolu'nda saat 22.00 sıralarında henüz sürücüsü belirlenemeyen 55 ABL 773 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, refüjdeki ağaca çarptı. Otomobil alev alırken, sürücü ise kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü. Otomobil kullanılmaz hale gelirken, sürücünün bulunması içi çalışma başlatıldı. 

- Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 08:14 Kaynak: DHA

Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ataköy'de Feci Kaza: Cadde Savaş Alanına Döndü Acil Servise Gelen Hasta Yakını, İstediği Olmayınca Doktoru Dövdü, Hemşireyi Taciz Etti

MHP Samsun İl Başkanlığına Karapıçak Atandı "Dur" İhtarına Uymayan Sürücüyü Kovalayan Polis Aracı Kaza Yaptı: 2 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 08:48:51. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaza Sonrası Alev Alan Otomobilin Sürücüsü Kaçtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]