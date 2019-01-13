Kaza Sonrası Alev Alan Otomobilin Sürücüsü Kaçtı
34 dakika önce
SAMSUN'da refüjdeki ağaca çarpıp alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi.
SAMSUN'da refüjdeki ağaca çarpıp alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü ise kaçtı. Canik
ilçesi Çevre Yolu'nda saat 22.00 sıralarında henüz sürücüsü belirlenemeyen 55 ABL 773 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, refüjdeki ağaca çarptı. Otomobil alev alırken, sürücü ise kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü. Otomobil kullanılmaz hale gelirken, sürücünün bulunması içi çalışma başlatıldı.
- Samsun
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 08:14 Kaynak: DHA
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