Son Dakika Haberleri: Kaza Sonrası Alev Topuna Dönen Otomobildeki İki Kişi Son Anda Kurtarıldı

Kaza Sonrası Alev Topuna Dönen Otomobildeki İki Kişi Son Anda Kurtarıldı

42 dakika önce

Karaman'da kaza sonrası alev topuna dönen otomobildeki 2 kişi vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı.

Kaza Sonrası Alev Topuna Dönen Otomobildeki İki Kişi Son Anda Kurtarıldı, System.String[]
Karaman'da kaza sonrası alev topuna dönen otomobildeki 2 kişi vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı.

Kaza, sabaha karşı saat 03.15 sıralarında Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Karaman'dan Konya istikametine seyretmekte olan Muhammet Erkan D. (23), yönetimindeki 55 BM 887 plakalı otomobil Kazımkarabekir ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek orta refüjdeki trafik yön levhasına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 30 metre savrulan otomobil yol kenarındaki bilet satışı yapan yazıhanenin önünde durdu. Kazayı görerek yardıma koşan vatandaşlar sürücü ile yanında bulunan Menderes S'yi (57), araç içerisinden çıkardı. Kısa süre sonrada otomobil yanmaya başlayarak alev topuna döndü. Yaralı iki şahıs, ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yanan otomobil nedeniyle alevler yazıhaneye de sıçradı. Polis, aracın yakıt deposunun patlama ihtimaline karşı yolun tek şeridini tedbir amaçlı ulaşıma kapattı. Kazımkarabekir Belediyesine ait itfaiye ekibi yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, yazıhanenin çatısı da hasar gördü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:31 Kaynak: İHA

Karaman, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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