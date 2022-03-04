Kaza sonrası alev topuna dönen otomobilden karı-koca son anda kurtarıldı - Son Dakika
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Kaza sonrası alev topuna dönen otomobilden karı-koca son anda kurtarıldı

04.03.2022 16:24
Kaza sonrası alev topuna dönen otomobilden karı-koca son anda kurtarıldı

Samsun'da kaza sonrası alev topuna dönen otomobilden emekli öğretmen olan sürücü ile eşi vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı.

Samsun'da kaza sonrası alev topuna dönen otomobilden emekli öğretmen olan sürücü ile eşi vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı. Yaralanan karı-koca hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kavak ilçesi Çakallı Boğaziçi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzce'de ikamet eden emekli öğretmen Ali Çakıcı (68), eşi Emine Çakıcı (63) ile birlikte fındık bahçesini temizlemek için memleketleri Giresun'a gitti. Yağmur dolayısıyla fındık bahçesini temizleyemeyen Çıkıcı çifti, Düzce'ye geri dönmek için yola çıktı.

Ali Çakıcı idaresindeki 81 AC 849 plakalı otomobile, Levent A.'nın kullandığı 06 NDR 01 plakalı tır arkadan çarptı. Tırın çarptığı otomobilde yangın çıktı. Kazada alev topuna dönen otomobilde sürücü Ali Çakıcı ile eşi Emine Çakıcı yaralandı. Yoldan geçen araçlarda bulunan vatandaşlar Çakıcı çiftinin yardımına koştu. Yanan araçtan son anda çıkarılan Ali Çakıcı ve Emine Çakıcı ölümden döndü.

İtfaiye ekipleri yanan araçta söndürme çalışması yaparken, araçtan geriye demir yağını kaldı. Kazada yaralanan Ali ve Emine Çakıcı ambulansla kaldırıldıkları Kavak Devlet Hastanesindeki ilk müdahalelerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaza sonrası alev topuna dönen otomobilden karı-koca son anda kurtarıldı
Kaza sonrası alev topuna dönen otomobilden karı-koca son anda kurtarıldı
Kaza sonrası alev topuna dönen otomobilden karı-koca son anda kurtarıldı
Kaza sonrası alev topuna dönen otomobilden karı-koca son anda kurtarıldı
Kaza sonrası alev topuna dönen otomobilden karı-koca son anda kurtarıldı
Kaza sonrası alev topuna dönen otomobilden karı-koca son anda kurtarıldı
Kaza sonrası alev topuna dönen otomobilden karı-koca son anda kurtarıldı
Kaza sonrası alev topuna dönen otomobilden karı-koca son anda kurtarıldı
Kaza sonrası alev topuna dönen otomobilden karı-koca son anda kurtarıldı

YORUMLAR
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Samsun'da tırla çarpışıp alev alan otomobildeki 2 kişi yaralandı Samsun'da tırla çarpışıp alev alan otomobildeki 2 kişi yaralandı Samsun'da otomobilin park halindeyken alev alması güvenlik kamerasında Samsun'da otomobilin park halindeyken alev alması güvenlik kamerasında

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Samsun, Emekli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaza sonrası alev topuna dönen otomobilden karı-koca son anda kurtarıldı - Son Dakika


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