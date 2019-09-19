Kaza sonrası araç içinde sıkışan sürücüyü itfaiye çıkarttı

Sürücü feryat etti, çocuklar soluksuz izledi

DÜZCE - Düzce'de meydana gelen trafik kazasında araç içinde sıkışan sürücü itfaiyenin uzun süren çalışmaları ile kurtarıldı. Araç içine sıkışan araç sürücüsü zaman zaman çektiği acıyla feryat ederken çocuklar kurtarma çalışmasını soluksuz izledi.

Kaza; Akşam saatlerinde D-655 Karayolu Borsa İstanbul Endüstri Meslek Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Akçakoca istikametine gitmekte olan Mustafa E.'nin kullandığı 06 EA 6405 plakalı otomobile arkasından seyretmekte olan Adem A.'nın kullandığı 81 DK 351 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkan Mustafa E.'nin kullandığı otomobil banketi aşarak yan yola savruldu. Araç içinde sıkışan araç sürücüsü Mustafa E.'nin kurtarılması için itfaiye ekipleri uzun süre uğraştı. Zaman zaman canı yanan sürücü Mustafa E. feryat ederken sıkışan sürücüyü kurtarma anını çocuklar ve çevrede bulunanlar soluksuz izledi. Sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerini yaptığı çalışma sonucunda Araç sürücüsü Mustafa E. sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sürücü Mustafa E. ile birlikte araçta bulunan Rıdvan E. ve çarpan aracın sürücüsü Adem E. sağlık ekiplerini yaptığı müdahalelerin ardından ambulanslar ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.