Kaza sonrası araçta sıkışan sürücü için vatandaşlar ve ekipler seferber oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kaza sonrası araçta sıkışan sürücü için vatandaşlar ve ekipler seferber oldu

12.07.2022 17:35

Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla takla attı.

Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla takla attı. Park halindeki araca çarparak durabilen araç içerisindeki sürücü itfaiye ve vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kaza, Alanya ilçesi Alanya Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ismi belirlenemeyen sürücü 07 NTA 14 plakalı kamyonet ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç taklalar atarak elektrik panosunu devirdi. Bir oto galeri önünde park halindeki araca çarparak durabilen kamyonet sürücüsü araçta sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları ve çevredeki vatandaşların yardımıyla sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kamyonet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Fadıl KösedağİHA)

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Araçta sıkışan vatandaşı itfaiye kurtardı Son dakika haberleri: Araçta sıkışan vatandaşı itfaiye kurtardı KAZA SONRASI ALEV ALAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ SON ANDA KURTARILDI KAZA SONRASI ALEV ALAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ SON ANDA KURTARILDI
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaza sonrası araçta sıkışan sürücü için vatandaşlar ve ekipler seferber oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:48 Galatasaray'da gündeme bomba gibi düşen gelişme! Kerem ile Aanholt antrenmanda birbirine girdi
17:39 ABD Başkanı Biden'ın oğlunun telefonundan çıkan uygunsuz görüntüler ülkeyi karıştırdı! Biden'ın istifası gündemde...
17:08 Antalya'da korkutan anlar! 40 metreden denize ters düşen genç bilincini kaybetti
17:05 Ömer Bayram ve Aytaç Kara'nın tavırları antrenmana damga vurdu! Galatasaray'dan kovulmaları istendi
16:54 Gürsel Tekin'in genç eşi Mehtap Özkan'a hacker darbesi! Fotoğrafları silinirken, bazı kişiler de takipten çıkarılmış
16:37 Aile Destek Programı'nda hane başı 7 bin 200 lira! Tam 4 milyon aile devlet desteğinden faydalanacak
16:18 Kıvanç Tatlıtuğ, 3 ay önce doğan oğlu Kurt Efe'yle poz verdi: "Babalık yakıştı"
16:16 Gaza gelip içinde yüksek oranda alkol bulunan likörü kafasına diken şahıs öldü
16:13 Galatasaray'da Kerem yine kavgaya tutuştu! Tokat atınca ortalık karıştı...
15:58 Mustafa Topaloğlu'ndan bomba Mahsun Kırmızıgül itirafı: Ben onu keşfettim, o beni şirketimden etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 18:01:08. #1.11#
SON DAKİKA: Kaza sonrası araçta sıkışan sürücü için vatandaşlar ve ekipler seferber oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement