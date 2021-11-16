Kaza sonrası araçta sıkışan sürücüyü sağlık ekipleri kurtardı - Son Dakika

Kaza sonrası araçta sıkışan sürücüyü sağlık ekipleri kurtardı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında dereye sürüklenen araç içerisinde sıkışan sürücüye 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında dereye sürüklenen araç içerisinde sıkışan sürücüye 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza Selçuklu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre çarpışan iki otomobilden biri yakındaki dereye sürüklendi. Araç içerisinde sıkışan sürüye ilk müdahaleyi 112 Acil Sağlık ekipleri yaptı. Dereye inen ekipler sürüyücü sıkıştığı yerden kurtararak sedyeyle yukarı taşıdı. Daha sonra ambulansa bindirilen yaralı sürücü Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. - AFYONKARAHİSAR

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