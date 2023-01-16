Kaza sonrası araçtan çıkamayan sürücü donarak öldü - Son Dakika
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Kaza sonrası araçtan çıkamayan sürücü donarak öldü

16.01.2023 10:40
Kaza sonrası araçtan çıkamayan sürücü donarak öldü

Tunceli'nin Hozat ilçesinde kaza yapan araçtan çıkamayan bedensel engelli sürücü, donarak hayatını kaybetti.

Tunceli'nin Hozat ilçesinde kaza yapan araçtan çıkamayan bedensel engelli sürücü, donarak hayatını kaybetti.

Kaza, Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Çaytaşı köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 yaşındaki Özgür Kahraman idaresindeki otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Sabah saatlerinde kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araçta sıkışan ve çıkmayı başaramayan Kahraman'ın donarak hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Hozat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İHA
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Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaza sonrası araçtan çıkamayan sürücü donarak öldü - Son Dakika

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