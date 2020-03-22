Kaza sonrası arılar kovanlardan çıktı, ekipler zor anlar yaşadı - Son Dakika
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Kaza sonrası arılar kovanlardan çıktı, ekipler zor anlar yaşadı

6 saat önce

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, kamyonet arkasındaki römorkta arı kovanı yüklü hafif ticari araca çarptı.

Kaza sonrası arılar kovanlardan çıktı, ekipler zor anlar yaşadı, System.String[]

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, kamyonet arkasındaki römorkta arı kovanı yüklü hafif ticari araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, kovanlardan çıkan arılar itfaiye ekipleri ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kaza, Fethiye- Antalya karayolu Çamköy Hal Kavşağı'nda dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Arkasındaki römorkta arı kovanı yüklü Şaban Çürük'ün kullandığı 48 GN 400 plakalı hafif ticari araca Hüseyin Soylu'nun kullandığı 48 FM 214 plakalı kamyonet çarptı. Sürücülerin hafif yaralandığı kaza sonrası  arılar kovanlardan çıktı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.  Ekipler ve bölgedeki vatandaşlar arılar nedeniyle zor anlar yaşadı. Yaralılar, olay yerinde ayakta tedavi edilirken, arıcı kıyafeti giyen hafif ticari araç sürücüsü Şaban Çürük ve itfaiye ekipleri devrilen kovanları başka bir araçla bölgeden uzaklaştırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


İtfaiye, Fethiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:50 Kaynak: DHA

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