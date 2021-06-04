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Kaza sonrası bebeği sezaryenle alınan Sümeyye, yaşam savaşı veriyor - Son Dakika

Kaza sonrası bebeği sezaryenle alınan Sümeyye, yaşam savaşı veriyor

04.06.2021 11:51

ANKARA'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 8 aylık hamile Sümeyye Aktaş (30) ağır yaralandı.

ANKARA'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 8 aylık hamile Sümeyye Aktaş (30) ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede sezaryen ile alınan bebeğine Umut adı verilen Sümeyye Aktaş, 5 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

Kaza, pazar günü öğle saatlerinde Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Zeki Uğur Caddesi'nde meydana geldi. Markete su almaya giderken yolun karşısına geçmek isteyen Sümeyye Aktaş'a, Y.C. yönetimindeki 06 BC 1833 plakalı otomobil çarptı. Kazada Aktaş, çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulup yola düşerek ağır yaralandı. 8 ve 5 yaşında iki çocuğu olan ve 3'üncü çocuğuna 8 aylık hamile olan Aktaş, çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Lokman Hekim Hastanesi'ne kaldırdı. Burada ameliyata alınan Aktaş'ın bebeği, sezaryen ile alındı. Ailenin Umut adını verdiği sağlık durumu iyi olan bebek, yenidoğan bölümüne alındı. Durumu ağır olan Sümeyye Aktaş ise 5 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

'DOĞUM OLACAKTI, BEŞİK BAKIYORDU'

Bir kızı da daha önce kanserden hayatını kaybeden Fadime Kaya, hastanenin önünde, yaşam savaşı veren kızı Sümeyye Aktaş'tan gelecek iyi bir haber bekliyor. Yakınlarının teskin etmeye çalıştığı Fadime Kaya, "Hiç mi gözün görmüyor? İşlek cadde, biraz daha yavaş gitse ne olurdu? Bir insana böyle kıyılır mı? 5 gündür hastanede yatıyor kızım. Yoğun bakımda hala. Onu göremiyoruz, çocuğunu göremiyoruz. Bu kadar umutsuzluğun içinde adını 'Umut' koyduk. Daha önce de bir çocuğumu kaybettim. Kansere yakalanmıştı. 1 ay içinde vefat etti. O gitti; 'derdi vardı, hastaydı' dedim, 'Allah'tan geldi' dedim. Ama bu çocuğum için ne diyeyim? Doğumu olacaktı. Beşik bakmaya gidiyordu, ev bakmaya gidiyordu. Böyle olmaz. Doktoru devamlı durumunun kritik olduğunu söylüyor; '6 ay da kalabilir, 5 ay da kalabilir' diyorlar. Biz daha ne kadar bekleyeceğiz? Çocuklarının da haberi yok. 'Anneniz doğum yaptı. Bebek getireceğiz size' diyoruz. Onlar da bebek bekliyor. Bu kızımı da kaybetmek istemiyorum" diye konuştu.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde Sümeyye Aktaş'ın yolun karşısına geçerken son anda otomobili fark ettiği, geri dönmek isterken kazanın meydana geldiği görüldü. Aktaş'ın, çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulup, yola düştüğü de görüntüye yansıdı.

Kazanın ardından polis tarafından gözaltına alınan sürücü Y.C. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kaza sonrası bebeği sezaryenle alınan Sümeyye, yaşam savaşı veriyor
Kaza sonrası bebeği sezaryenle alınan Sümeyye, yaşam savaşı veriyor
Kaza sonrası bebeği sezaryenle alınan Sümeyye, yaşam savaşı veriyor
Kaza sonrası bebeği sezaryenle alınan Sümeyye, yaşam savaşı veriyor
Kaza sonrası bebeği sezaryenle alınan Sümeyye, yaşam savaşı veriyor
Kaza sonrası bebeği sezaryenle alınan Sümeyye, yaşam savaşı veriyor
Kaza sonrası bebeği sezaryenle alınan Sümeyye, yaşam savaşı veriyor
Kaza sonrası bebeği sezaryenle alınan Sümeyye, yaşam savaşı veriyor

Otomobil, Pazar, Bebek, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kaza sonrası bebeği sezaryenle alınan Sümeyye, yaşam savaşı veriyor - Son Dakika


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