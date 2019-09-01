Kaza sonrası can pazarı...Motosikletle sulama kanalına uçan iki kişi son anda kurtarıldı

Motosikletle sulama kanalına uçan ve boğulmak üzere olan iki kişiyi yoldan geçen sivil polis kurtardı

Ağır yaralanan iki kişiyi hayatta tutabilmek için sağlık ekipleri canla başla mücadele etti

ERZİNCAN - Erzincan'da motosikletle sulama kanalına uçan ve ağır yaralanan iki kişiyi boğulmaktan son anda yoldan geçen bir sivil polis kurtardı. Can pazarının yaşandığı kaza sonrası bilinç kaybı yaşayan iki yaralıyı hayatta tutabilmek için sağlık görevlileri adeta canla başla uğraş verdi.

Olay, Erzincan merkez Cumhuriyet Mahallesi 429 Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimlikleri öğrenilemeyen iki kişi motosikletle seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine virajda savrularak sulama kanalına uçtu. Kaza sonrası çarpmanın etkisiyle bilinç kaybı yaşayan ve ağır yaralanan iki kişi, suda boğulmak üzereyken yoldan geçen bir sivil polis ile bir vatandaş durumu fark ederek müdahale etti. İki yaralıyı boğulmaktan kurtarıp sulama kanalından çıkaran sivil polis ve vatandaş, olayı 112 sağlık ekipleri ve polise bildirdi.



"Sağlık ekipleri canla başla uğraş verdi"

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan iki yaralıya müdahale etti. Sağlık ekipleri bilinç kaybı yaşayan yaralıları hayatta tutabilmek için bir yandan konuştu, diğer yandan erken müdahale için adeta zamanla yarıştı. Ambulansla yaralılar Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri kaza mahallinde incelemede bulunarak sulama kanalına gömülen motosikletin çıkarılması için çekiciye haber verdi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.



"Mahalle sakinleri sulama kanalının etrafının kapatılmasını istedi"

Öte yandan sulama kanalının geçtiği Cumhuriyet ve Başbağlar Mahalle sakinleri, yetkililere seslenerek sulama kanalının etrafının kapatılmasını istediler.

Mahalle sakinlerinden Murat Utku, "Bu su kanalı ilkbaharda kanala su verilmesiyle birlikte mahalle için tehlike arz etmeye başlıyor. Ta sonbaharın sonlarına kadar da bu tehlike ciddi şekilde 3- 4 kazayla sonuçlanıyor. Bazen hayati tehlike taşırken bazen de sadece mal kaybına sebep oluyor. Bu mahalle görüldüğü gibi etrafı binalar var, çocukların oynayacağı bir park yok. Çocuklar yol kenarlarında oynuyorlar. Doğal olarak bu su dolu kanalda çocuklar için çok ciddi bir tehlike arz ediyor. Biz veliler olarak belediyeye, valiliğe sesleniyoruz lütfen bu kanalın üzerini kapatamıyorlarsa bile kenarlarını telleyip çocukların, araçların buraya düşmesini önleyebilirler" diye konuştu.