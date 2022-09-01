Kaza sonrası darp edildiler, tedavi için gittikleri hastanede bıçaklandılar

Maddi hasarlı kaza sonrası çıkan kavgada darp edilen 3 kişi, tedavi için silahlı saldırıda yaraladıkları aile ferdinin yattığı hastaneye götürülünce bu kez bıçaklandılar

Kavgayı ayırmaya çalışan 1 jandarma görevlisinin de bıçakla hafif yaralandığı olayda, şüpheli kadın ve kocası yakalanarak gözaltına alındı

ANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde maddi hasarlı trafik kazasına karışıp çıkan kavgada darp edilen 3 kişi, kaldırıldıkları hastanede, daha önceden silahlı saldırıda yaralayıp aralarında olan husumet oluşan aileden bir kadın tarafından bıçaklandı. Kavgayı ayırmaya çalışan bir jandarma görevlisi de bıçakla hafif yaralandığı olayda, şüpheli kadın ile eşi kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Gündoğdu Mahallesi'nde, daha önce dünür olan ve yaşanan anlaşmazlık nedeniyle husumet oluşan iki aileden M. D., içinde T. G'nin olduğu araca pompalı tüfekle ateş açtı. Araçta yaralanan T. G. Manavgat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. M. D. ise jandarma ekipleri gözaltına alındı.

Önce kazada darp edildiler

Bugün, Kumköy Turizm Merkezi'nde Şafak D., Meral D. ve Çiğdem K'nin bulunduğu otomobil maddi hasarlı trafik kazasına karıştı. Kaza sonrası taraflar arasında çıkan kavgada, Şafak D., Meral D. ve Çiğdem K. yaralandı. Yaralılar, sevk edilen ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Tomogrofi sırası bekleyeni bıçakladı, diğer bölümlere geçip 2 kişi daha bıçakladı

Bu sırada daha önce yaralanan kardeşini ziyarete gelen N. G., husumetli olan ailenin yaralı üyelerinin hastaneye geldiğini öğrendi. Acil servise inen N. G., yanında bulundurduğu bıçakla önce tomografi bölümünde film çektirmek için sıra bekleyen Çiğdem K'yi, ardından farklı bölümlerde bekleyen Şafak D. ile Meral D'yi bıçaklayarak yaraladı. Kavgayı ayırmaya çalışan bir jandarma görevlisi de Bu sırada tarafları ayırmaya çalışan jandarma görevlisi de bacağından hafif yaralandı. Şüphelilerden N. G. ve eşi U. G. olay yerinden kaçarken, yaralanan Çiğdem K'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası çalışma başlatan Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipler, yaklaşık 1 saat sonra şüpheli N. G. ve eşi U. G'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

olaydan yaklaşık 1 saat sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor