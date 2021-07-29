Manisa'da Kaza Geçiren Hastayı Eli ve Ayağından Yatağa Bağladılar Başlıklı Habere İlişkin Basın Açıklaması - Son Dakika
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Manisa'da Kaza Geçiren Hastayı Eli ve Ayağından Yatağa Bağladılar Başlıklı Habere İlişkin Basın Açıklaması

Manisa'da Kaza Geçiren Hastayı Eli ve Ayağından Yatağa Bağladılar Başlıklı Habere İlişkin Basın Açıklaması

29.07.2021 18:25

Basın-yayın organlarında Salihli İlçesinde geçirdiği trafik kazası sonrasında Salihli İlçesi Devlet Hastanesine götürülen hastaya ilişkin 'Manisa'da Kaza Geçiren Hastayı Eli ve Ayağından Yatağa Bağladılar' başlıklı haberler yer almıştır.

Basın-yayın organlarında Salihli İlçesinde geçirdiği trafik kazası sonrasında Salihli İlçesi Devlet Hastanesine götürülen hastaya ilişkin 'Manisa'da Kaza Geçiren Hastayı Eli ve Ayağından Yatağa Bağladılar' başlıklı haberler yer almıştır.

Hasta 2. basamak yoğun bakım ihtiyacı gerekçesiyle 28. 07. 2021 tarihi saat 23. 00 sularında Manisa Şehir Hastanesine sevk edilmiş olup, Salihli Devlet Hastanesinde yaşandığı iddia edilen hususlara ilişkin Valiliğimizce soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Habermetre
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Devlet Hastanesi, Salihli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sadece Haberler Manisa'da Kaza Geçiren Hastayı Eli ve Ayağından Yatağa Bağladılar Başlıklı Habere İlişkin Basın Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da Kaza Geçiren Hastayı Eli ve Ayağından Yatağa Bağladılar Başlıklı Habere İlişkin Basın Açıklaması - Son Dakika
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