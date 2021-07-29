Manisa'da Kaza Geçiren Hastayı Eli ve Ayağından Yatağa Bağladılar Başlıklı Habere İlişkin Basın Açıklaması

Basın-yayın organlarında Salihli İlçesinde geçirdiği trafik kazası sonrasında Salihli İlçesi Devlet Hastanesine götürülen hastaya ilişkin 'Manisa'da Kaza Geçiren Hastayı Eli ve Ayağından Yatağa Bağladılar' başlıklı haberler yer almıştır.
Hasta 2. basamak yoğun bakım ihtiyacı gerekçesiyle 28. 07. 2021 tarihi saat 23. 00 sularında Manisa Şehir Hastanesine sevk edilmiş olup, Salihli Devlet Hastanesinde yaşandığı iddia edilen hususlara ilişkin Valiliğimizce soruşturma başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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