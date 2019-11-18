Kaza sonrası kaçmaya çalıştı, yine kaza yaptı

Avusturya, (DHA)- Avusturya'da kırmızı ışık ihlali yapan kadın sürücü, kamyonete arkadan çarptı. Kamyonet sürücüsünün polise haber verdiği belirtmesi üzerine kaza yerinden kaçmaya çalışan kadın sürücü, kırmızı ışıkta bekleyen otomobillerden birine daha çarptı. Kadın sürücü, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Avusturya'nın Linz kentinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta ihlali yaptığı belirtilen 49 yaşındaki kadın sürücü, önündeki kamyonete arkadan çarptı. Yerel medyaya konuşan kamyonet sürücüsü, araçtan indiğinde kadınla tartıştığını ve yoğun alkol kokusu aldığını, ardından da polisi aradığını belirtti. Kamyonet sürücüsünün polise haber verdiğini öğrenen kadın sürücü, aracıyla kaza yaptığı yolda dönerek ters yönden kaçmaya çalıştı. Ancak kontrolü kaybeden kadın sürücü kırmızı ışıkta bekleyen başka bir araca yandan çarptı.

Polisten yapılan açıklamada, 49 yaşındaki kadın sürücünün gözaltına alındığı açıklandı.