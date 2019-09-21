Son Dakika Haberleri: Kaza sonrası kalbi duran kadın sürücüyü, yoldan geçen doktor kurtardı
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Kaza sonrası kalbi duran kadın sürücüyü, yoldan geçen doktor kurtardı

1 saat önce

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde, şarampole devrilen otomobilde kalbi duran sürücü Özlem Yalçın'ı (33), yoldan geçen yolcu otobüsündeki doktor, kalp masajıyla hayata döndürdü.

Kaza sonrası kalbi duran kadın sürücüyü, yoldan geçen doktor kurtardı, System.String[]
SİVAS'ın İmranlı ilçesinde, şarampole devrilen otomobilde kalbi duran sürücü Özlem Yalçın'ı (33), yoldan geçen yolcu otobüsündeki doktor, kalp masajıyla hayata döndürdü.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Sivas- Erzincan Karayolu'nun İmranlı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Özlem Yalçın idaresindeki 25 AJ 203 plaka otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak, şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine olan yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Yaren Ceylan (15) ve Umut Aziz Ceylan (7) yaralanırken, sürücü Özlem Yalçın'ın kalbi durdu.
Kazayı görüp duran bir yolcu otobüsündeki doktor, kadına müdahale etti. Adı öğrenilemeyen doktor, kalp masajıyla Yalçın'ı hayata döndürdü. Özlem Yalçın ve beraberindeki 2 yaralı çocuk, ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.


Özlem Yalçın, İmranlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 05:19 Kaynak: DHA
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