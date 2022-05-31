Kaza sonrası kalbinin sıkışığını söyleyen genç hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Kaza sonrası kalbinin sıkışığını söyleyen genç hastaneye kaldırıldı

31.05.2022 13:09
Kaza sonrası kalbinin sıkışığını söyleyen genç hastaneye kaldırıldı

Muğla'nın Menteşe İlçesinde ehliyetini yeni alan genç sürücü, kaza sonrası panik atak geçirdiğini ve kalbinin sıkıştığını söylemesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Menteşe İlçesinde ehliyetini yeni alan genç sürücü, kaza sonrası panik atak geçirdiğini ve kalbinin sıkıştığını söylemesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Muğla'nın Menteşe İlçesi Recai Güreli Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre ara sokaktan bir aracın hızlı şekilde çıkması sonrası Muhammet K. S. isimli 18 yaşındaki genç, 48 DH 508 plakalı aracı ile yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kaza yapan genç, panik atak sonucu kalbinin sıkıştığını söylemesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ehliyetini yeni alan genç sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. - MUĞLA

Kaza sonrası kalbinin sıkışığını söyleyen genç hastaneye kaldırıldı
Kaza sonrası kalbinin sıkışığını söyleyen genç hastaneye kaldırıldı

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Kaynak: İHA

Muğla, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaza sonrası kalbinin sıkışığını söyleyen genç hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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