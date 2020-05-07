Kaza sonrası kamyonet sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Kaza sonrası kamyonet sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

ERZİNCAN - Erzincan'da aydınlatma direğine çarpan kamyonet sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Adeta can pazarının yaşandığı kaza sonrası ekipler, araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

Kaza, Erzincan - Sivas kara yolu Gümüşhane kavşağı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Süleyman Keskin'in kullandığı 24 DE 884 plakalı kamyonet, yağmur yağışından dolayı kayarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Süleyman Keskin'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.