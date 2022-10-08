Son dakika haberleri | KAZA SONRASI KESERLİ KAVGA

İSTANBUL'da trafik kazası sonrası sürücüler arasında kavga çıktı. Sürücülerden biri keser alarak, diğer sürücünün üzerine yürüdü. Çevredekilerin ayırmaya çalıştığı kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Emniyetevler Mahallesi 4. Levent'te dün akşam saatlerinde iddialara göre iki otomobil kaza yaptı. Kazaya karışan otomobillerin sürücüleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sürücülerden biri otomobilinden aldığı keserle kavga ettiği kişinin üzerine yürüdü. O sırada çevredekiler araya girerek kavgayı zorlukla ayırdı. Sürücülerin yanlarında bulunan kadınlar ise korkuyla çevredekilerden yardım istedi. Kavga anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı.