Kaza Sonrası Mahallenin İnternet Erişimi Kesildi
39 dakika önce
KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bir telekomünikasyon şirketinin, santral kutusuna çarpması sonucu mahallenin internet erişimi kesildi.
KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan
ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bir telekomünikasyon şirketinin, santral kutusuna çarpması sonucu mahallenin internet erişimi kesildi.
Kaza, gece saatlerinde Elbistan ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Hacı Esat Efendi Caddesi'nden gelen M.A. yönetimindeki 46 AF 924 otomobil ile Çaldıran
Caddesi'nden gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 58 AK 094 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan 46 AF 924 otomobil, önce park halindeki başka otomobile, ardından da bir apartmanın bahçe duvarına çarptı. Diğer araç ise bir telekomünikasyon şirketinin, internet dağıtımını sağlayan santral kutusuna çarparak durabildi. Kazada sürücüler yara almazken, mahallenin internet erişimi kesildi.
- Kahramanmaraş
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:37 Kaynak: DHA
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