Son Dakika Haberleri: Kaza sonrası motosiklet sürücüsünü böyle darp etti
Son Dakika 3. Sayfa Kaza sonrası motosiklet sürücüsünü böyle darp etti

Kaza sonrası motosiklet sürücüsünü böyle darp etti

10 dakika önce

Kaza sonrası motosiklet sürücüsünü böyle darp ettiBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesine meydana gelen kaza sonrası otomobil sürücüsü motosiklet sürücüsünü darp edip kayıplara karıştı.

Kaza sonrası motosiklet sürücüsünü böyle darp etti

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesine meydana gelen kaza sonrası otomobil sürücüsü motosiklet sürücüsünü darp edip kayıplara karıştı. O onlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre kaza Altay caddesinde meydana geldi. AVM kavşağında gelen henüz sürücüsü ve plakası belirlenemyen bir otomobil dönüş yapmak istediği sırada arkasından gelen Ömer P 45 ZC 2283 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü yere düştü. Kaza sonrası araçtan inen otomobil sürücüsü motosiklet sürücünün durumunu sormak yerine darp etmesi saniye saniye güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Olayın ardından vatandaşlar tepki göstermesi üzerine sürücü otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Darp sonucu yaralanan motosiklet sürücü ise kaza yerine gelen sağlık görevlilerin ilk müdahalesinin ardından hastane kaldırıldı. Buradaki tedavinin ardından taburcu edildi. Polis ekipleri şimdi her yerde olaya karşışan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza sonrası motosiklet sürücüsünü böyle darp etti

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 11:12 Kaynak: İHA
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